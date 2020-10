Alessandra Mussolini in ospedale: terribile caduta a Ballando con le Stelle

Non c’è pace per il cast di Ballando con le Stelle. Questa volta la sfortuna ha colpito Alessandra Mussolini.

Quest’anno sembrerebbe proprio non essere uno dei migliori per il cast di Ballando con le Stelle. Tra Coronavirus e operazioni, anche Alessandra Mussolini è stata vittima della sfortuna. Scopriamo insieme che cosa è successo alla donna nipote di Benito Mussolini e Sofia Loren.

Prima la positività al Covid-19 di Samuel Peron e Daniele Scardina, poi l’operazione all’appendice di Raimondo Todaro, e adesso anche l’infortunio della Mussolini. Insomma, pare proprio che la sventura continui a colpire il cast di questa edizione di Ballando. Con rammarico da parte del pubblico in attesa della prossima puntata, e della conduttrice Milly Carlucci, non si sa quale destino toccherà ad Alessandra in quanto concorrente della trasmissione. Potrà tornare a ballare?

Per adesso la questione è ancora un gigantesco punto di domanda. Non si sa se l’attrice potrà effettivamente tornare sul palco in tempo per la prossima puntata. L’incidente, secondo quanto raccontato da Dagospia, è avvenuto durante le prove. La 57enne e il ballerino Maykel Fonts stavano provando una nuova coreografia, quando è accaduto l’irreparabile. Fonts stava tenendo la ballerina a testa in giù, ma durante un volteggio è scivolata per terra, battendo la faccia.

La Mussolini è immediatamente stata portata in ospedale in seguito all’incidente con un’ambulanza. La clinica romana che si sta occupando di lei sta al momento valutando i danni, sperando di poterle dare un tempestivo okay per tornare sul palco di Ballando.

Alessandra Mussolini infortunata: niente di rotto

Alessandra Mussolini ha raccontato ai suoi follower tramite alcune storie su Instagram di aver eseguito una tac. La concorrente del programma Ballando con le Stelle si è infortunata durante le prove. Nessuno sa se potrà tornare a ballare in tempo per la prossima puntata. Certo è che la situazione, fortunatamente, non è delle più drastiche: niente di rotto. Alla donna è stato raccomandato tanto riposo, e il pubblico non vede l’ora di sapere se riuscirà ad esserci il prossimo 10 Ottobre.