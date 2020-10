By

La sorella di Adua Del Vesco, Francesca, attacca Tommaso Zorzi e lo accusa di aver messo in giro la voce che Massimiliano è gay.

Direttamente o indirettamente Adua Del Vesco, giovanissima attrice siciliana che partecipa al Grande Fratello Vip, è stata la grande protagonista delle ultime settimane del reality. Due settimane fa, durante la puntata serale del venerdì, l’attrice ha ricevuto la visita di due ex fidanzati. Prima c’è stato il chiarimento con Massimiliano Morra e poi l’ammissione di Gabriel Garko. Due incontri che l’hanno riempita di gioia e che le hanno fatto provare emozioni forti.

Lo scorso venerdì, invece, è finita al centro delle polemiche per aver confidato ad alcune coinquiline che non solo Gabriel Garko, ma anche Massimiliano Morra sarebbe omosessuale. Una rivelazione che ha fatto sensazione, perché l’attore è fidanzato con una bellissima ragazza bionda e non ha mai dichiarato nulla di simile sulla propria sessualità. Adua è stata attaccata apertamente da Tommaso Zorzi e sui social da gran parte dei fan della trasmissione Mediaset.

Francesca difende la sorella Adua: “Tommaso Zorzi non dice la verità”

Dopo le polemiche, la sorella di Adua Del Vesco, Francesca Cannavò, ha mandato una lettera a Barbara D’Urso per smentire le accuse di Tommaso Zorzi. La ragazza infatti scrive: “Il signor Zorzi è andato nella stanza di mia sorella in albergo ed è stato lui a dire a lei che sapeva che Massimiliano era omosessuale. Il discorso è proseguito. Dal suo canto, mia sorella ha spiegato le ragioni del loro allontanamento che lui conosce molto bene”.

Lo scritto di Francesca continua con un attacco diretto all’influencer: “Mi meraviglio che con la sua cattiveria non l’abbia detto. Caro Tommaso, quando racconti i fatti, raccontali bene perché le bugie hanno le gambe corte”. Segreti con cui Adua non ha più intenzione di avere a che fare. Di recente, infatti, l’attrice ha rivelato di voler dire tutta la verità perché è stanca di coprire gli altri come ha fatto durante tutto l’inizio della carriera.