Lenny Kravitz sexy su Men’s Health: a 56 anni è in super forma

Lenny Kravitz è un cantante e attore statunitense e, secondo Men’s Health, uno degli uomini più sexy al mondo.

Lenny Kravitz è nato a New York il 26 maggio 1964, è un cantautore, polistrumentista e attore. Detiene il record per il maggior numero di Grammy Award alla miglior interpretazione vocale rock maschile.

Lenny Kravitz è conosciuto sia per le sue doti canore, che spesso l’hanno portato ad essere paragonato a Prince e Jimi Hendrix, che per la sua vita sentimentale. Kravitz si è spostato il 16 novembre 1987 con l’attrice all’epoca interprete de “I Robinson“, Lisa Bonet, dalla quale un annoi dopo ha avuto una figlia: Zoe Isabella. I due si sono separati nel 1993 ma sono rimasti in ottimi rapporti come testimoniano le tantissime foto insieme, anche con l’attuale compagno dell’attrice, Jason Momoa. Il rocker ha compiuto 56 anni a maggio ed è apparso sulla copertina di “Men’s Health“, più in forma che mai. “A 56 anni Lenny Kravitz è ancora un Dio del rock e un padre divorziato che va davvero d’accordo con la sua ex. Non ha scelto di andare in isolamento, ma questo l’ha solo reso più forte“, scrive il magazine.

Lenny Kravitz e la quarantena solitaria

Il cantante ha raccontato in un’intervista a “Men’s Health” la sua quarantena trascorsa alle Bahamas: “A Marzo ho lasciato la mia casa a Parigi per trasferirmi alle Bahamas pensando che sarei rimasto lì per qualche giorno. Poi ha iniziato a circolare il Coronavirus e sono rimasto bloccato sull’isola di Eleuthera, con una borsa da weekend, per cinque mesi e mezzo”. Kravitz ha raccontato di aver trascorso mesi interi da solo, in compagnia di due cani che vivevano sull’isola, ma non sembra essergli pesato troppo. “Quando vengo qui faccio sempre questa vita, potrei starci altri cinque mesi, anche cinque anni“, ha dichiarato.

