Crisi Alessia Marcuzzi marito, un amico della coppia fa sapere che veramente i due stavano per dirsi addio durante la quarantena.

Sembra esserci nel vero riguardo al gossip che ha riguardato Alessia Marcuzzi ed il marito Paolo Calabresi negli ultimi giorni. Si era vociferato con una certa insistenza di una separazione tra i due, principalmente per volontà di lei.

Ma poi la conduttrice Mediaset ed il suo coniuge, sposato nel 2014 con un matrimonio celebrato nella campagna inglese, si sono fatti vedere insieme in armonia prima in occasione di una storia comparsa sul profilo Instagram di lei e poi a spasso per Roma mentre andavano a cena. In questa circostanza era stato il settimanale ‘Chi’ a sorprenderli. Ed Alessia Marcuzzi e suo marito sono apparsi in totale serenità. Ma un amico della coppia, rimasto anonimo, fa sapere che effettivamente c’è stata una burrasca considerevole tra i due. Secondo il portale ‘Nuovo’ l’addio è stato molto vicino, “ad un passo”.

Visualizza questo post su Instagram 🖤👄 Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 24 Mag 2020 alle ore 7:45 PDT

Alessia Marcuzzi marito, la crisi ci sarebbe stata per davvero

Poi però altri amici parlano soltanto di una semplice lite tra i due, come tante ne avvengono all’interno di una coppia. Lo riferisce sempre ‘Nuovo’, che ha appositamente interpellato alcuni conoscenti della Marcuzzi e di Calabresi. Non sono chiari i motivi di questa crisi sfiorata, che avrebbe anche potuto culminare in una separazone. “Le amiche di lei non parlano, hanno le bocche cucite” fa sapere lo stesso Signoretti. Al momento quindi non ci è dato sapere cosa sia successo.

