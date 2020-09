Nuovo scontro nella casa del Grande Fratello tra Dayane Mello e Franceska Pepe: scontro anche dopo la puntata di ieri sera

Ancora novità per quanto riguarda la nuova puntata del Grande Fratello. Questa volta ad essere protagonista è stata Franceska Pepe, che ha litigato con tutti gli altri inquilini della casa. Proprio nel pomeriggio di ieri c’è stato uno scontro tra lei e Dayane Mello visto che quest’ultima non riesce più a sopportare le dinamiche che mette in atto l’influencer. Così dopo la puntata la stessa Mello ha attaccato duramente Franceska per i suoi modi di fare: “Io voglio che in questa casa nessuno parli più di lei: è una persona priva di valori. Lei è un pessimo esempio che diamo al mondo”.

Grande Fratello, duro attacco a Franceska Pepe: “Pessimo esempio”

Successivamente la Mello si è lasciata andare con uno sfogo con Matilde Brandi al Grande Fratello Vip. La giovane modella brasiliana ha criticato un po’ la showgirl per quello che ha detto nei confronti della Pepe: “Avrei dovuto dire che è scema…”: Così dopo Dayane è subito intervenuta: “Non dire così perché poi mandano in onda questo video usandolo contro di te…”. Infine, Dayane ha rivelato ciò che farà da oggi in poi avvisando tutti gli altri inquilini della casa: “Se Franceska è seduta al tavolo a mangiare, io non ci sarò. Se voi parlate con lei, io non parlerò con voi. Se lei si allena, io non mi allenerò…”