Papa Giovanni Paolo I, chi era Albino Luciani: il mistero della sua morte

Albino Luciani è stato Papa Giovanni Paolo I, scopriamo chi era e com’è morto il pontefice che ha preceduto Wojtyla.

Nato nel 1912 a Canale d’Agordo (Belluno), Albino Luciani senti presto “la chiamata” di Dio per diventare sacerdote. Nel 1935 fu ordinato prima diacono e poi presbitero, divenendo cappellano nella parrocchia del suo paese natale. Qui rimase per due anni prima di essere trasferito ad Agordo. Dotato di una fede incrollabile, padre Albino Luciani era amato da tutti per i suoi modi gentili e per il sorriso che non lo abbandonava mai.

Leggi anche->Attentato Giovanni Paolo II, Ali Agca rivela: “Non mi pento, ma sono felice che non sia morto”

Laureatosi in teologia nel 1947, da quell’anno in poi cominciò una inesorabile scalata ai vertici vaticani. Nel 1959 venne nominato Vescovo, dieci anni dopo Patriarca e nel 1973 venne ordinato Cardinale. Rimase cardinale solamente 5 anni, poiché alla morte di Paolo VI venne eletto Papa con un quasi plebiscito (101 voti su 111). Divenuto Pontefice il 26 agosto nel 1978, s’insedio il 3 settembre con il nome di Giovanni Paolo I. Il suo pontificato durò solamente 33 giorni, poiché il 28 settembre venne a mancare. Nonostante il breve periodo di pontificato papa Giovanni Paolo I viene ricordato con affetto dai fedeli come “Il papa con il sorriso” o “Il sorriso di Dio”. La sua causa di beatificazione è già aperta e presto diventerà santo.

Leggi anche ->Papa Francesco, altolà sul battesimo: “Così non è valido”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Papa Giovanni Paolo I: la morte misteriosa

La morte improvvisa di papa Giovanni Paolo I ha fatto tanto scalpore da essere diventata un mistero. Ufficialmente il pontefice è deceduto per cause naturali, per un infarto miocardico acuto. Tuttavia nel corso degli anni le ipotesi di complotto sono emerse con una certa frequenza. Quella che ha fatto maggiore scalpore proviene dagli Stati Uniti d’America ed è stata raccontata in un libro di memorie da Anthony Luciano Raimondi, nipote del boss della malavita americana Lucky Luciano.

Il nipote del boss sostiene che il papa con il sorriso è stato ucciso in un attentato ordito dal cardinale Paul Marcinkus, suo cugino. A quanto pare il pontefice avrebbe scoperto una frode all’interno del Vaticano e voleva consegnare i colpevoli alla giustizia. Tra questi c’era anche Marcinkus, il quale avrebbe commissionato l’omicidio proprio a Raimondi. Questo racconta anche le modalità con le quali avrebbe ucciso il papa: gli mise del valium nel tè per farlo addormentare, quindi gli versò delle gocce di cianuro in bocca.