Morta Maga Clara: la veggente venne accusata dalle Iene

Dopo un malore, è morta Maga Clara Romano: la veggente venne accusata dalle Iene e finì anche sotto processo, chi era veramente.

Si è spenta a 78 anni, dopo essersi aggravata nei giorni scorsi ed essere finita in coma, la veggente Maga Clara Romano, residente a Potenza Picena, nelle Marche, ma originaria di Tropea. La donna era stata al centro di alcune vicende giudiziarie e venne anche accusata dalla popolare trasmissione televisiva Le Iene.

A gennaio dello scorso anno, l’ultima ‘incursione’ delle Iene era terminata con l’arrivo dei militari dell’Arma dei Carabinieri, interpellati dalla stessa veggente. Personaggio controverso, in molti si sono rivolti negli anni a lei come guida spirituale e in queste ore – ha spiegato il figlio alle cronache locali – sono tanti i messaggi di cordoglio.

Chi era Maga Clara Romano: veggente più volte sotto accusa

Maga Clara Romano fu voce di Radio Aut Marche, dove per anni ha dato consigli e guidato i tanti spettatori radiofonici che la chiamavano. Inoltre, i suoi incontri di raccoglimento e preghiera erano seguitissimi. Diverse le controversie però attorno alla sua persona, tant’è che la donna era stata condannata a due anni per truffa, sentenza che poi era stata prescritta nel processo d’Appello.

Tantissime sono le recensioni del suo operato, anche queste divisive. In tanti sottolineano come la donna li abbia aiutati in momenti difficili, altri la condannano ritenendola una truffatrice. Tra i commenti più recenti, quello di una donna, che racconta di essersi rivolta a Maga Clara Romano e di averla trovata “una persona dolcissima e buona”, aggiungendo: “Quello che dicono di te è pura invidia”. Ma c’è chi contesta queste opinioni e la apostrofava come “truffatrice ai danni di persone fragili e malate”.