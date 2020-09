By

GF Vip, Stefania Orlando e Franceska Pepe: lite furiosa nella casa. Le due concorrenti del reality show hanno litigato in modo acceso di fronte agli altri, che hanno dovuto dividerle. Il motivo sarebbe stato legato al pranzo della domenica.





La modella e web influencer entrata da pochissimo nella casa più spiata della televisione continua a far spazientire gli altri concorrenti del reality show. Questa volta la lite è scoppiata con Stefania Orlando. E il motivo è legato, come spesso accade in questi contesti, al cibo.

Leggi anche –> Stefania Orlando ha pensato al suicidio, svelato il dramma della conduttrice

Potrebbe interessarti anche –> Grande Fratello Vip, Franceska Pepe scatena un pandemonio: “Zitti! Se parlo io vi spu***no tutti”

Leggi anche –> Gf Vip, lite feroce tra Tommaso Zorzi e Francesca Pepe: ecco le pesanti accuse

GF Vip, Stefania Orlando e Franceska Pepe: tra le due scaturisce una lite furiosa

All’interno della casa più spiata della televisione, Franceska Pepe continua a svolgere il ruolo della provocatrice e far infiammare gli animi di tutti gli altri concorrenti del reality show. Dopo i battibecchi con Tommaso Zorzi, oggi è stata la volta di un acceso diverbio che ha visto protagoniste lei e la conduttrice Stefania Orlando, che non è riuscita a contenere la sua rabbia.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il motivo che avrebbe portato a far surriscaldare gli animi sarebbe stato legato al cibo. La Pepe infatti ha ricordato a tutti di non aver mangiato la sera precedente e di volere altre pietanze rispetto alla pasta. La Orlandi e Zorzi hanno allora ribattuto facendo notare alla modella che la mattina aveva mangiato due uova e aveva finito i limoni. Francesca ha però continuato con la sua linea e questo ha fatto imbestialire la conduttrice, accusata dalla Pepe di aver sprecato il cibo per aver buttato un kiwi. Frutto che secondo la Orlandi era stato buttato perché marcio. Matilde Brandi ha dovuto, assieme agli altri concorrenti, trattenere la Orlandi mentre si scagliava furiosa contro le provocazioni della Pepe.

Visualizza questo post su Instagram STA FACENDO IMPAZZIRE TUTTI ✈️✈️✈️ Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano) in data: 27 Set 2020 alle ore 6:56 PDT