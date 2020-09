Emma Marrone, chi sono i suoi genitori Maria e Rosario: il loro rapporto speciale sempre a sostegno della figlia.

Emma Marrone non ha mai nascosto di dovere molto della sua carriera ai suoi genitori e alla sua famiglia che le è sempre stata vicina sia nei momenti di grande successo sia nei difficili momenti della malattia.

Leggi anche –> Emma Marrone, il dramma della malattia e la rinascita

Una famiglia sana che ha trasmesso valori e principi importanti ad Emma grazie ai quali ha potuto intraprendere una carriera nel difficile mondo dello spettacolo e della musica. La mamma di Emma Marrone si chiama Maria Marchese. Ha sempre fatto la casalinga e si è occupata lei in prima persona dell’educazione di Emma e di suo fratello Francesco.

Emma Marrone, nella musica grazie al padre

Il padre si chiama Rosario Marrone. L’uomo è stato fondamentale nella carriera della figlia. Infatti lui è un ottimo musicista e oltre ad averle trasmesso la passione per la musica è stato anche il primo ad accorgersi del talento canoro di Emma e ad instradarla su questo cammino convinto che avesse le qualità per sfondare. Rosario la inserì in varie band nelle quali suonava lui come i Karadreon e gli H20. E quello fu proprio l’inizio della carriera di Emma.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

I due sono originari di Aradeo, in provincia di Lecce. Ma durante l’infanzia di Emma vivevano a Sesto Fiorentino. E’ proprio per questo che la cantante è nata a Firenze prima di trasferirsi poi nuovamente in Puglia.