Emma Marrone, il dramma della malattia e la rinascita

Emma Marrone, oggi ospite a Domenica In racconterà della sua malattia? La cantante ha sconfitto il cancro per la seconda volta.

Emma Marrone sarà oggi ospite a Domenica In, dove molto probabilmente parlerà anche della sua difficile esperienza di malattia e del suo percorso di guarigione. Nel 2019, infatti, Emma ha dovuto fare i conti con il cancro per la seconda volta: a causa di una bruttissima ricaduta la malattia l’ha costretta a stare lontana dal mondo della musica e dello spettacolo, mettendo a rischio la sua vita. Oggi, per fortuna, la cantante è guarita. Lo ha rivelato lei stessa per la prima volta durante un’intervista a Grazia, prima dell’estate: “In base agli ultimi esami sono definitivamente fuori dalla malattia”. Felicissima, Emma non ha nascosto di aver avuto paura a lungo di poter ricevere altre brutte notizie. Oggi però la sua battaglia contro la malattia è finita, e la donna ha sconfitto il cancro per la seconda volta.

Emma Marrone, la lotta contro il cancro è finalmente finita: lei è rinata

Emma Marrone ha scoperto di essersi ammalata di cancro, per la seconda volta, a fine 2019. Per alcuni mesi si è allontana completamente dalla vita pubblica e dai social, concentrando tutte le sue energie sul percorso di cura, finché non si è sottoposto ad una difficile operazione. Per fortuna l’intervento è andato bene. La cantante ha più volte dichiarato di essere stata estremamente fortunata per essere riuscita a guarire due volte. Il suo ultimo album pubblicato si chiama appunto “Fortuna”, ed è dedicato alla difficile esperienza che le ha cambiato la vita, e l’ha resa più forte. L’estate 2020 è trascorsa in piena gioia e relax per Emma, che dopo la bellissima notizia ricevuta dai medici ha riallacciato i rapporti con Nikolai Danielsen, un modello norvegese con cui è stata paparazzata più volte da Chi. Stando al settimanale di Alfonso Signorini, i due si frequentavano già nel 2019 ma poi Emma aveva deciso di frenare la relazione per via dei problemi di salute. Oggi, però, va di nuovo tutto bene.

