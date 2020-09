X-Factor, Meezy: chi è la giovane cantante pugliese, carriera e curiosità

Seconda puntata delle audizioni di X-Factor, stupisce Meezy: chi è la giovane cantante pugliese, carriera e curiosità.

Tra coloro che partecipano all’edizione 2020 di X-Factor, c’è anche Meezy, al secolo Simona Mazzeo, giovanissima cantante nata a Foggia. Ha nel suo curriculum anche una partecipazione al Musicultura Festival, lo scorso anno. Allora però la sua avventura si è fermata alle audizioni.

Con una cover degli Eurythmics, I saved the world today, vince il Capitalent, concorso per artisti emergenti di Radio Capital, nel 2016. La versione viene ascoltata dalla cantante del gruppo, Annie Lennox, che decide di ricondividerla sulla sua pagina.

Meezy, dagli esordi a X-Factor: il giudizio di Emma Marrone

Si è quindi fatta notare partecipando a diversi contest, alcuni dei quali li ha anche vinti, e vincendo il Premio “Bianca Daponte” per la miglior interpretazione ed il miglior brano. Ha anche partecipato con scarsa fortuna alle selezioni di Amici di Maria De Filippi. Alle audizioni di X-Factor ha portato una cover di Jessie Reyez, “Figures”, ma soprattutto ha ottenuto i complimenti di Emma Marrone. La cantante salentina, giudice di questa edizione, ha infatti spronato la sua corregionale dopo l’esibizione.

Queste le parole di Emma Marrone: “Siamo bionde, non siamo stupide. Se una nasce bella non si deve colpevolizzare. Questo non farà di te una cantante meno in gamba, meno interessante di altre”. Poi ha aggiunto, replicando alle difficoltà di Meezy di essere bionda: “Abbiamo lo stesso problema… Basta con queste c***o di menate sulle donne. C’è del maschilismo in questo mondo di m**da”.