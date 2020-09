Antonella Clerici, arriva la confessione inaspettata: “È la mia prima volta”

La celebre bionda conduttrice italiana Antonella Clerici riapproda finalmente sul piccolo schermo, riaccolta calorosamente dal suo pubblico.

Buone notizie stavolta per i follower della bionda conduttrice Antonella Clerici. La donna ritornerà infatti su Rai1, per la gioia di tutto il suo pubblico, che ha atteso pazientemente il suo ritorno. Antonella si è lasciata andare in una lunga intervista per il magazine Oggi, rivelando dettagli succosi sul nuovo impiego in televisione e sulla sua vita privata. Scopriamo insieme tutte le sue parole.

La Clerici è di nuovo motivata a ritornare sul piccolo schermo. Nuovi programmi sono per lei all’orizzonte e la donna ne è assolutamente entusiasta. Lo show che aprirà le danze per quanto riguarda il rientro di Antonella sarà È Sempre Mezzogiorno, e partirà Lunedì 28 Settembre. Il programma, in onda su Rai1, è un cooking show sopra il quale la donna ha messo il cuore. È stata infatti proprio lei a pensarlo e volerlo fortemente.

Le redini del programma sono state messe in mano alla Clerici stessa, che si trova ovviamente carica di responsabilità con le quali fare i conti. “Se non andrà bene sarà solo colpa mia, me ne prendo la responsabilità”, ha dichiarato la donna. Insomma pare proprio che Antonella abbia puntato tutto sul nuovo cooking show, e siamo tutti curiosi di scoprire come andrà a finire.

Durante l’intervista per il magazine Oggi, la Clerici ha anche colto l’occasione per presentare per la prima volta sua figlia Maelle. La piccola, di soli 11 anni, è nata dalla relazione che la donna ha avuto con Eddy Martens, il quale vive attualmente in Belgio. Antonella abita al momento con la bambina ed il suo odierno compagno, Vittorio Garrone, ad Arquata Scrivia. La famiglia sembra essere amante della pace e della tranquillità, soprattutto la piccola Maelle. “Le ho proposto di venire qualche giorno con me a Milano“, ha raccontato mamma Antonella. “Mi ha chiesto se fossi impazzita.”

Antonella Clerici: contratto valido solo per 12 mesi

Antonella Clerici sta veramente dando tutta sé stessa per la riuscita del nuovo programma, È Sempre Mezzogiorno, che andrà in onda su Rai1 a partire da lunedì 28 Settembre. La donna ha raccontato al settimanale Oggi che, per la prima volta in 35 anni di carriera, ha stipulato un contratto della validità di soltanto 12 mesi. O la va o la spacca dunque per Antonella, che ha intenzione di scommettere tutto sul nuovo show.