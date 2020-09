Bimba di 7 mesi muore soffocata: ha ingerito un palloncino sgonfio

Una bimba di soli 7 mesi è morta ieri pomeriggio a causa di un incidente casalingo: ha ingerito un palloncino con cui stava giocando.

In una frazione di secondo la vita di Singh, bimba di origini indiane di 7 mesi, si è spenta davanti agli occhi attoniti dei genitori. La piccola si trovava in casa, in un appartamento sito in via Gorini, a Palazzolo sull’Oglio (Brescia), e stava giocando serenamente con un palloncino. In un’istante la piccola ha messo in bocca il palloncino e lo ha ingoiato. Il pezzo di gomma si è incastrato nella sua trachea ed ha cominciato a soffocare.

I genitori si sono accorti immediatamente che qualcosa non andava ed hanno cercato in un primo istante di estrarre il corpo estraneo dalla gola della figlia. Presto si sono accorti che non ci sarebbero riusciti ed hanno chiamato il numero per le emergenze. Quando gli operatori sanitari sono giunti in casa la piccola era già in stato cianotico e stava subendo un arresto cardio-respiratorio.

Bimba di 7 mesi soffoca con un palloncino: vani i tentativi di soccorso

I soccorritori si sono resi conto che la situazione era grave e che la piccola doveva essere trasportata rapidamente in ospedale, quindi l’hanno portata sino alla piazza principale con l’ambulanza per poi trasportarla con l’eliambulanza sino al Giovanni XXIII. Purtroppo, però, la piccola non è mai giunta in ospedale, dato che è deceduta pochi istanti prima dell’atterraggio.

Malauguratamente le sue condizioni erano già troppo gravi e non è stato possibile fare nulla. La bimba, oltre ai genitori, lascia anche una sorella più grande di 3 anni. Sull’accaduto stanno investigando i carabinieri locali, i quali stanno valutando la situazione per decidere se aprire un’indagine. Per il momento, dunque, il corpo della piccola rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.