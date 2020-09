Tommaso Zorzi, il ritorno nella Casa del GF Vip: “Non morirò questa volta”

Un periodo faticoso questo per l’influencer Tommaso Zorzi. Il ragazzo, dopo vari isolamenti, farà ritorno nella Casa del GF Vip.

È finalmente arrivata la notizia che tutti i fan più accaniti del Grande Fratello Vip stavano aspettando. Tommaso Zorzi, dopo un periodo lontano della Casa volto a certificare il proprio stato di salute, potrà tornare davanti alle telecamere.

Febbre alta e attimi di tensione. L’ultimo periodo non è stato uno dei migliori per Tommaso, che all’interno della Casa ha trascorso momenti di paura ed indecisione. L’uomo, in seguito alle sue pessime condizioni fisiche, è stato isolato per ben due volte. La prima si è conclusa con una visita al pronto soccorso, mentre la seconda con l’allontanamento del ragazzo dalla Casa, nella quale sembrerebbe essere ad un passo dal far ritorno.

L’ipotesi che Zorzi avesse contratto il Covid, seppur remota, non è stata esclusa a priori, e le condizioni fisiche del giovane hanno immediatamente allarmato tutti. Nonostante fosse stato effettuato il tampone a tutti i partecipanti del reality show prima dell’inizio delle riprese, la prima volta che Tommaso è stato allontanato dalla Casa, ha ripetuto l’esame per sicurezza, che è risultato negativo. La sua salute non è però migliorata, e la temperatura del ragazzo è salita fino ai 39 gradi nella giornata di ieri.

Dopo il picco di febbre alta di ieri, Tommaso non è ritornato in ospedale. Una volta fuori dalla Casa, è però rimasto in completo isolamento, passando il suo tempo all’interno di un camper. Gli unici esseri umani ad essere entrati in contatto con lui sono stati i medici, che lo hanno tranquillizzato sulla sua condizione di salute.

Tommaso Zorzi con lo pneumococco, non voleva rientrare nella Casa

In seguito agli ultimi giorni un po’ travagliati a causa delle proprie condizioni fisiche, Tommaso Zorzi, non ha passato un allegro periodo nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo essere stato allontanato e messo in isolamento in un camper, l’uomo ha chiarito le sue condizioni pubblicamente. Ha contratto lo pneumococco, che si è ripresentato poco dopo ia causa di un ciclo di antibiotici sbagliato. “Non morirò questa volta”, ha dichiarato. In seguito all’accaduto, Zorzi ha pensato più volte di abbandonare lo show. “Sai quante volte ho detto datemi i fogli, firmo e vado” ha raccontato. A quanto pare, dopo la prossima iniezione, potrà però finalmente fare ritorno alla Casa.