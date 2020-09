Lecce, tragedia in casa: 38enne trovata morta nella doccia

Sono stati la madre e il padre a fare la terribile scoperta: Maria Immacolata Bisanti, 38 anni, priva di vita dentro la doccia.

Maria Immacolata Bisanti, 38 anni a novembre, era tornata a casa dai suoi genitori, nel proprio paese di origine, Gagliano del Capo, nel Salento, per un weekend di relax. Ma proprio in casa, all’interno della doccia, è stata trovata priva di vita dai suoi familiari, che ora non si danno pace per quanto accaduto.

Il mistero del cadavere rinvenuto nella doccia