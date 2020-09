Elisabetta Gregoraci, scoppia la bomba al GFVip: entrata col Coronavirus? La rivelazione fatta sui social da Alessandro Roma, alias investigatoresocialofficial.

Nei giorni scorsi Alessandro Roma ha diffuso alcuni scoop di gossip rivelatisi poi veri come per esempio la nuova relazione amorosa di Balotelli con l’influencer Alessia Messina.

Ora si concentra sul Grande Fratello e spara una vera e propria bomba. Protagonista è Elisabetta Gregoraci. La presentatrice doveva entrare nella prima puntata, poi il suo ingresso è stato posticipato di qualche giorno. Cosa è successo? Qual è la verità?

Elisabetta Gregoraci, era davvero guarita dal Coronavirus?

Alessandro Roma spiega così l’accaduto: “Fonti ufficiali mi avvisano di una cosa che fa riflettere. Elisabetta aveva contratto il covid insieme al figlio Nathan dal suo ex marito Flavio Briatore. Nathan in questi giorni sembrerebbe ancora positivo, la Gregoraci è entrata comunque, non è entrata nella prima puntata proprio perché si temessero ancora conseguenze in quanto sembrerebbe risultata positiva. Da qui la paura di Flavia Vento e l’eventuale abbandono dopo, che sia ancora positiva al corona virus e quindi abbia infestato la casa con Zorzi che sta sempre peggio? O sia guarita per questo è entrata poi in seguito venerdì sera?!? Lo scopriremo sicuramente”.

Netto poi il giudizio di Roma sull’accaduto: “Tutto ciò è una vergogna sia da parte del GF a buttare una bomba così grande dentro alla casa sia per la Gregoraci che lascia il figlio in quelle situazioni. Ieri a live non è la D’Urso qualche opinionista ci ha provato a tirare fuori la cosa parlando con la Vento, ovviamente interrotti. Ma questo si sa è il successo che non guarda in faccia a nessuno e lo sappiamo bene ormai”.