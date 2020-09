Tina Cipollari immortalata con Vincenzo: “Le nozze si faranno”

L’opinionista di ‘Uomini e Donne’, Tina Cipollari, è stata immortalata in un momento di serenità mentre passeggiava con Vincenzo.

Ad inizio anno Tina Cipollari aveva fatto capire che si sarebbe sposata con il fidanzato Vincenzo Ferrara entro il 2020. Dopo il lockdown, però, non sono giunti aggiornamenti sulla data dell’eventuale sposalizio ed anche le foto della coppia sono scomparse dai social. In molti, dunque, hanno ipotizzato che tra i due ci fosse in atto una crisi. Alcuni settimanali scandalistici hanno persino parlato della possibilità che tra i due la relazione fosse conclusa.

I protagonisti del gossip non hanno mai commentato le voci sul loro presunto allontanamento. Questo ha permesso che i rumor crescessero e che arrivassero addirittura a suggerire che ci fosse stato un riavvicinamento con Kikò Nalli. Non esistendo conferme, non è possibile sapere se un periodo di crisi ci sia stato davvero o se è stata tutta una montatura giornalistica basata sull’assenza di scatti insieme. Ciò che è certo è che adesso la coppia è in perfetta sintonia, come dimostrano le foto apparse sul settimanale ‘Nuovo‘.

Tina Cipollari innamorata del suo Vincenzo: “Le nozze si faranno”

Nelle foto pubblicate sulla rivista si vede la star di ‘Uomini e Donne‘ che passeggia serenamente, mano nella mano, con il suo fidanzato. Gli scatti mostrano complicità e sintonia, i due innamorati hanno un’espressione serena, si sorridono, si abbracciano e si baciano. E’ evidente che la relazione vada a gonfie vele e lo conferma il fatto che insieme a loro c’è anche Gianluca, il figlio più piccolo dell’opinionista. Una delle foto mostra l’affiatamento che c’è tra il ragazzino e Vincenzo: l’uomo infatti tiene il braccio sulle spalle di giovanotto mentre camminano, segno di grande complicità.

E le nozze? Sull’argomento ‘Nuovo’ ha sentito un amico della coppia, il quale ha detto che il matrimonio rimane in programma: “Tina vuole fare una grande festa per rendere omaggio a questa seconda possibilità in amore che le ha concesso la vita, quindi preferisce aspettare la fine dell’emergenza. Non vuole rinunciare al sogno delle nozze in grande stile. Che, forse, si faranno in inverno…”.