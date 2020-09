Stasera in tv, venerdì 17 settembre: cosa guardare per viaggiare da casa

Che film, documentari o reality ci sono questa sera in tv, giovedì 17 settembre? Cosa guardare se cercate solo programmi che parlino di viaggi e che vi portino in vacanza?

Se siete tra coloro che non amano molto la televisione perché la considerano un ricettacolo di programmi inutili dovrete ricredervi. Basta cercare bene per scoprire che ci sono anche tanti documentari e film che vi permetteranno di viaggiare con la mente e con la fantasia. Stasera in tv, 17 settembre, ad esempio, ci sono molti programmi interessanti per gli appassionati di viaggio.

Cosa guardare stasera in televisione, 17 settembre 2020?

Cosa guardare questa sera in televisione? Cosa propone il palinsesto per i palati più esigenti? Se siete appassionati di vacanze e viaggi e vivreste di soli documentari, sappiate che questa sera potrete vedere qualche film piuttosto succoso che vi porterà a volare in Provenza e in tutta Europa. Ecco quali sono i programmi più interessanti

Rai 2 – Un’estate in Provenza: mettetevi comodi per ammirare questo bellissimo film, una commedia francese deliziosa. Siamo nella campagna provenzale e due ragazzini arrivano nella casa dei nonni. Lea e Theo, lui sordo dalla nascita, iniziano subito a scontrarsi con gli anziani parenti, soprattutto con il nonno Paul. Dopo un po’ però la rigida cortina di gelo e di nebbia tra loro si ritira e si scopre un lato umano e affettuoso inaspettato.

mettetevi comodi per ammirare questo bellissimo film, una commedia francese deliziosa. Siamo nella campagna provenzale e due ragazzini arrivano nella casa dei nonni. Lea e Theo, lui sordo dalla nascita, iniziano subito a scontrarsi con gli anziani parenti, soprattutto con il nonno Paul. Dopo un po’ però la rigida cortina di gelo e di nebbia tra loro si ritira e si scopre un lato umano e affettuoso inaspettato. Paramount Network – L’Ultima Vacanza : pronti a viaggiare con Georgia? Questo simpatico ed emozionante film americano del 2006 vi porterà in viaggio per l’Europa con la protagonista Georgia appunto. La donna, convinta di essere affetta da un male incurabile si lancia nella vacanza dei suoi sogni e qualcosa la stupirà.

: pronti a viaggiare con Georgia? Questo simpatico ed emozionante film americano del 2006 vi porterà in viaggio per l’Europa con la protagonista Georgia appunto. La donna, convinta di essere affetta da un male incurabile si lancia nella vacanza dei suoi sogni e qualcosa la stupirà. TeleReporter – Buongiorno Svizzera : la seconda edizione di questo riuscita serie di documentari cambia nome. Da Destinazione Svizzera a Buongiorno Svizzera e continua a raccontare l’emozionante storia di alcuni immigrati che cercano di trovare il loro posto in Svizzera. Un viaggio antropologico oltre che geografico.

: la seconda edizione di questo riuscita serie di documentari cambia nome. Da Destinazione Svizzera a Buongiorno Svizzera e continua a raccontare l’emozionante storia di alcuni immigrati che cercano di trovare il loro posto in Svizzera. Un viaggio antropologico oltre che geografico. LaF – Giardini Fantastici e Dove Trovarli: continua l’appuntamento con questa serie di documentari che raccontano dei meravigliosi giardini che si trovano in giro per il mondo. Questa sera, 17 settembre, andremo alla scoperta dei giardini veneziani di tradizione rinascimentale. Uno spettacolo della natura verde che “lotta” con l’acqua che sembra farla da padrone in questa realtà.