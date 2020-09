Temptation Island, le frasi choc andate in onda: Davide nella bufera

Vergogna a Temptation Island, le frasi choc andate in onda ieri sera: Davide nella bufera per quello che ha detto ha proposito della compagna Serena.

E’ iniziata malissimo la nuova stagione di Temptation Island. E’ stato permesso infatti che andasse in onda uno sproloquio di Davide che ha messo in imbarazzo tutti.

Il concorrente del reality che si prefigge di indagare nei sentimenti delle coppie ha parlato di come si comporta lui con la compagna Serena e dopo le sue parole si è scatenata la bufera sui social e non solo.

Le frasi pronunciate da Davide a Temptation Island

In epoca di lotta al sessismo, pari opportunità e rispetto verso le donne gli spettatori hanno sentito Davide pronunciare queste frasi a proposito della compagna: “Ho il controllo sulla sua mente, tiro fuori quello che voglio dalla sua bocca. L’ho fatta cancellare dai social, niente, palestra, niente amiche, niente”. La tentatrice evidentemente in difficoltà davanti a queste parole gli chiede: “E se lei facesse la stessa cosa con te?”. Lui risponde così: “Non lo permetterei”. E poi ha aggiunto: “Se lei vuole uscire con le amiche io magari la faccio pure uscire con le amiche però per il fatto che mi sia stato sottratto del tempo io gliela distruggo la serata”.