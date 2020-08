Pistoia, il prete chiude il campo di calcio: “Dicono troppe bestemmie”

A Quarrata, una frazione di Pistoia, un prete ha scelto di chiudere il campo di calcio dell’oratorio per dare un segnale ai giovani, che non hanno rispettato le regole.

Don Roberto Razzoli, il parroco della chiesa dei Santi Maria e Clemente di Valenzatico a Quarrata, una frazione di Pistoia, ha cercato di provocare un cambiamento nei giovani tra i 12 e i 15 anni che frequentavano il campo di calcio dell’oratoria, per invitarli ad avere un linguaggio migliore.

LEGGI ANCHE -> Parroco sposa due donne | subito dopo si dimette | critiche feroci

LEGGI ANCHE -> Bullismo | ragazzina disabile insultata con bestemmie in videolezione

“Non è una questione di offese alla religione, ma di rispetto delle regole, di buona educazione e di senso civico“, queste le parole di Don Razzoli, che ha cercato di dissuadere i giovani ragazzi dell’oratorio a smetterla di scambiarsi bestemmie e insulti. Ha più volte chiesto loro di non usare parole volgari, con frasi e termini irripetibili, che hanno costretto anche i nonni e le famiglie che frequentavano il giardino lì vicino ad allontanare i bambini più piccoli. All’ennesimo richiamo inascoltato il parroco ha deciso di chiudere il campo di calcio con il lucchetto.

LEGGI ANCHE -> Lutto nella Chiesa: morto il fratello di Papa Ratzinger | VIDEO

Le parole forti di un parroco di Pistoia

“Dopo vari richiami fatti ai ragazzi che giocano nel campino parrocchiale ad una attenzione maggiore a non bestemmiare e non parlare con parole volgari, dato che continua questo modo increscioso di parlare mi trovo costretto a chiudere il Campino“, ha dichiarato Don Roberto Razzoli. “L’uso del Campino sarà concesso ai ragazzi solo se con genitori presenti che si assumano la responsabilità dei gesti e parole dei ragazzi che giocano“. Il parroco ha riferito che non si aspettava tutto il clamore e che ha dovuto prendere la decisione a malincuore, ma l’ha fatto per dare un segnale e per far capire ai ragazzi la gravità del loro comportamento, facendo sapere che riaprirà il campetto lunedì prossimo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!