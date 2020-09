Quanto durerà questa ondata di caldo anomalo?

Caldo anomalo a settembre: quanto durerà ancora questa ondata di temperature bollenti?

Il mese di settembre è iniziato ormai da un po’ di tempo e ci ritroviamo in una condizione meteo simile a quella di agosto. Caldo, vento di scirocco e temperature superiori ai 30 gradi in gran parte d’Italia. Una situazione anomala insomma, ma pare che questa ondata di caldo sia ufficialmente l’ultima prima dell’avvento dell’autunno. Quanto durerà? Vediamo cosa dicono gli esperti meteo.

Per quanto tempo ancora farà caldo?

Secondo quanto riporta 3bMeteo questa ondata di caldo, che porterà le temperature a sfiorare anche i 35 gradi non durerà ancora a lungo. Si parla di una settimana circa. Siamo in balia dell’Anticiclone Africano che porta con sé questa ondata di caldo veramente estremo. L’aria calda proveniente dall’entroterra algerino infatti si è “piazzata” sul nostro Paese e salvo per la Sicilia, si parla di caldo e giornate prevalentemente stabili e soleggiate fino a domenica. Quanto durerà il caldo? Una settimana insomma.

Previsioni meteo: quando finisce il caldo?

Ci siamo ritrovati con valori e temperature superiori di quasi 8 gradi rispetto alla media stagionale con 26 gradi in Liguria, ad esempio. Ma non solo. Anche Salento, Lazio e Calabria vedono la colonnina di mercurio sfiorare i 35 gradi. Già a cominciare da martedì, comunque, vedremo una attenuazione delle temperature, ma per tornare nella media dovremo aspettare il weekend.

Nello specifico, per domani, martedì 15 settembre le temperature rimarranno elevate, ma con una leggera diminuzione. Le aree più calde saranno Campania, Lazio, Toscana e Umbria. Per quanto riguarda poi la giornata di mercoledì troveremo altre ulteriori diminuzioni del caldo su Liguria e Calabria. Anche giovedì la situazione rimane bollente, ma non troppo. Lievemente vedremo la colonnina di mercurio scendere fino a venerdì. Entro il weekend, quindi sabato e domenica, dovremmo teoricamente tornare alla normalità con temperature di poco sopra alla media del periodo.

Insomma, questo mese di settembre comincia in modo ancora molto estivo. Un’estate che sembra non voler finire mai, come cantavano i Negramaro e che farà felici i tanti che ancora sono in ferie o stanno per partire. Discorso diverso invece per chi é tornato a lavoro che in questa settimana, sicuramente, soffrirà ancora un po’ il caldo.