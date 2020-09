Tu Si Que Vales, duro scontro tra Rudy Zerbi e un giovane compositore

Durante la puntata di sabato sera di “Tu Si Que Vales” Rudy Zerbi ha discusso con Lucillio Jr Zizzo, giovane compositore che non ci sta

Ancora una lite durante la puntata di Tu Si Que Vales, in onda sabato sera su Canale5. Rudy Zerbi ha discusso con un giovane compositore di 24 anni, Lucillio Jr Zizzo, che ha sfidato, per certi versi, la stessa giuria svelando di essere autodidatta e di aver composto 322 brani al pianoforte in sei mesi iniziando dallo scorso dicembre. Ma la sua performance non ha convinto proprio nessuno con una battuta dello stesso Zerbi, che non è affatto piaciuta all’artista.

Tu Si Que Vales, il motivo dello scontro di Rudy Zerbi

“Stai scherzando? Hai capito chi hai di fronte?”, “Credo di sì, ma per educazione non parlo”, la risposta di Rudy. “Tu sei capace? Allora stai zitto”, il botta e risposta incredibile in studio. La stessa Maria De Filippi ha subito cercato di far tornare la calma con la sua tranquillità, ma Lucillio ha continuato ad attaccare come una furia: “Quattro no? Me lo vado a prendere in America il successo”. “Ma tu sai suonare? Chi sei? Cosa hai fatto nella vita?“, ancora una risposta data dal giovane compositore con Teo Mammucari che ha provato a farlo ragionare ma non c’è stato nulla da fare.