Ministro Azzolina: “La mascherina si può tenere anche in classe”

Il ministro Azzolina è tornata a parlare della riapertura delle scuole con novità davvero importanti: ecco il quadro complessivo

Presente anche il ministro Azzolina durante il forum organizzato dal Tempo delle Donne coordinato da Il Corriere della Sera. Novità importanti per quanto riguarda la riapertura delle scuole: “Nulla vieta, se la scuola è attrezzata, di video-collegarsi anche con chi ha un banale raffreddore”. Poi ha aggiunto: “Noi abbiamo detto una cosa diversa. Se c’è il metro di distanza e il ragazzo vuole abbassarla può farlo, ma chiunque potrà tenerla senza problemi se vuole”.

Poi ha aggiunto novità importanti per quanto riguarda gli investimenti: “Abbiamo lavorato con la ministra dell’Innovazione Pisano e con il ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli. C’è stato un investimento di 400 milioni di euro per rafforzare la banda larga nelle scuole. Migliorare la rete non serve solo alla didattica a distanza, ma anche a fare una didattica innovativa in presenza. Perché queste cose gli studenti ormai le vogliono”.

Leggi anche –> Riapertura scuole, quali mascherine indossare? La precisazione

Leggi anche –> Riapertura scuole, quali Regioni potrebbero rinviare: le date



Ministro Azzolina, le novità per la scuola

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Infine, il ministro Azzolina ha voluto ribadire il grande lavoro effettuato finora: “Non sono stati sei mesi visto che a fine maggio abbiamo lavorato per chiudere prima l’anno scolastico con gli esami di Stato in presenza. Poi abbiamo iniziato a lavorare sul 2020-21. Lo so che stiamo chiedendo alle famiglie dei piccoli sacrifici, ma per tornare a scuola dobbiamo rinunciare a qualcosina. All’inizio non si faranno gli orari per intero, ma restituiremo alle famiglie un pezzo di normalità”.