Viviana Parisi, la verità sulle lesioni al cranio del piccolo Gioele

Le impronte sul parabrezza e le lesioni al cranio di Gioele: sta qui probabilmente la chiave delle indagini sulla tragedia di Viviana Parisi e di suo figlio.

Le evidenti lesioni rinvenute sul cranio del piccolo Gioele restano per il momento avvolte nel mistero. Non si può ancora dire con certezza se siano state causate da un incidente o una caduta: i segni paiono compatibili con entrambe le “piste” (alcune potrebbero essere addirittura piaghe da decubito). Inoltre, l’aggressione degli animali selvatici sul corpo del bimbo lascia aperta l’ipotesi ai tratti di lesioni post mortem. Certo è che la questione è in cima all’ordine del giorno degli investigatori impegnati sul caso della tragica morte di Viviana Parisi e di suo figlio.

I nuovi elementi delle indagini sulla morte del figlio di Viviana Parisi

Alla luce delle ultime novità, i consulenti della Procura hanno avuto una riunione nell’ufficio della geologa forense, Roberta Somma, incaricata dalla stessa Procura, che sta lavorando per capire se il corpo sia stato trascinato nel luogo in cui è stato ritrovato dall’ex brigadiere, una sorta di tana in mezzo ai rovi. Chiarito questo punto probabilmente si potrà stabilire se le lesioni sono state postume.

Nel frattempo i rilievi della scientifica hanno portato a escludere che ci fossero tracce di sangue sull’auto, mentre sono state rinvenute impronte di dita del piccolo Gioele sul parabrezza della Opel, lo stesso parabrezza sul quale gli esperti hanno trovato un’ammaccatura, forse frutto di un precedente incidente, secondo quanto riferito da Daniele Mondello, padre e marito delle due vittime. “Viviana non avrebbe mai toccato Gioele”, continua a ripetere quest’ultimo.

