Oltre agli accertamenti sull’auto di Viviana Parisi e sul mucchietto di legna sotto cui sono stati trovati i resti di Gioele, sarà analizzato anche un ciuffetto chiaro di peli.

Mentre le indagini a Caronia vanno avanti, il procuratore Angelo Vittorio Cavallo continua a non escludere alcuna pista sulla morte di Viviana Parisi e di suo figlio Gioele. Stasera alle 20:00 la Polizia scientifica di Palermo si recherà a Brolo, dove si trova sotto sequestro la Opel Corsa su cui viaggiavano la mamma e il piccolo, per poi passare al setaccio l’interno della vettura col Luminol, alla ricerca di eventuali tracce di sangue. Ma le attenzione degli investigatori sono puntate anche su un altro elemento.

La ricerca della verità della morte di Viviana Parisi e suo figlio Gioele

Nei prossimi giorni nei laboratori di Genetica Forense saranno effettuate le analisi sui campioni di presunte sostanze biologiche prelevate in contrada Sorba e in particolare – ecco la novità – saranno analizzati dei peli di colore chiaro, trovati il 24 agosto scorso in prossimità del pilone dell’alta tensione, dove giaceva morta Viviana. Probabilmente si tratta di capelli, un ciuffetto biondo del quale che potrebbe appartenere alla dj torinese o al piccolo Gioele. Ma il condizionale è ancora d’obbligo.

