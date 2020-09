Colleferro, dopo l’omicidio di Willy uno degli assassini posta un VIDEO

Gabriele Bianchi, uno dei quattro assassini di Willy Monteiro a Colleferro, compie un gesto orripilante dopo avere ucciso il 21enne.

L’uccisione del giovane Willy Monteiro Duarte, riempito di botte fino a perdere la vita da parte di quattro giovani a Colleferro, in provincia di Roma, si arricchisce di un altro raccapricciante retroscena.

Poco dopo il massacro del 21enne di colore uno dei suoi assassini, Gabriele Bianchi, ha postato un video dal contenuto assurdo e grottesco su una pagina Facebook, ‘Fulvio e il Tossico’. A testimoniare come per lui l’orrendo atto appena compiuto fosse normale. Sui social Gabriele, il fratello Marco e gli altri due – Francesco Belleggia e Mario Pincarelli – che hanno partecipato al pestaggio stanno ricevendo insulti di tutti i tipi. C’è chi ne chiede l’incarcerazione perpetua e chi dà loro dei vigliacchi per essersi scagliati contro il povero William, italiano con origini di Capo Verde. In 4 contro 1 ed esperti di arti marziali. Disciplina che dovrebbe essere utilizzata per la difesa e non per attaccare gli altri.

Colleferro, i residenti avevano paura dei fratelli Bianchi

Il povero William a Colleferro è morto per avere preso le parti di un suo amico nel corso di una rissa. Sono in particolar modo i due fratelli Bianchi ad essere presi di mira. “Congratulazioni vivissime per il vostro addestramento da assassino”, è uno dei commenti più ‘gentili’ rivolti loro. E si apprende anche che questi quattro avevano assunto un atteggiamento da teppisti, dando fastidio a tanti residenti e tormentando i residenti, approfittando del fatto di avere un fisico scolpito e conoscenze in discipline di combattimento. In molti avevano persino paura a denunciarli.

