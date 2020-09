Mara Venier, attimi di terrore in studio: “La paura è stata tanta”

Ospite nel salotto de La Vita in Diretta, Mara Venier ha raccontato ad Alberto Matano quando ha mollato tutto e tutti “per paura”.

E’ stata Mara Venier la prima grande ospite della Vita in Diretta. Dopo essere stata accolta con tutti gli onori del caso dal conduttore Alberto Matano, la timoniera di Domenica In ha rivelato: “Sei stato molto carino, ti sei molto preoccupato e mi hai pure suggerito un fisioterapista”. Dopo di che ha ricordato la conduzione durante l’emergenza Coronavirus: “Non è stato facile, siamo andati in onda con paura, preoccupazione e tensione. Poi sono caduta dalle scale e le ultime puntate le ho fatte così”.

In particolare, Mara Venier è tornata sulla dolorosa scelta di non andare in onda: “La paura era tanta, dovevo intervistare Sileri e risultò positivo il sabato. Allora ho fatto chiamare il direttore di Rai1, perché io non avevo il coraggio, per dire che non me la sentivo di andare in onda”. In quell’occasione Zia Mara fu sostituita da Marco Liorni, che optò per dei collegamenti in diretta tv. “Dissi che avevo paura perché ho un età a rischio, mi convinsero dicendo che rappresento l’azienda e che il pubblico si aspettava che ci fossi e quindi siamo andati in onda come avete visto”.

Gioie e dolori di Mara Venier

Mara Venier ha parlato anche della sua estate, breve ma intensa, trascorsa a Forte dei Marmi: “Abbiamo finito alla fine di giugno con Domenica In poi ho iniziato a fare delle piccole riunioni i primi di luglio per preparare la nuova edizione. Mi sono presa il mese di agosto per trascorrerla con la mia famiglia, tutti insieme dopo tanti anni”. Infine, a sorpresa, nello studio della Vita in Diretta è arrivato un messaggio di Vincenzo Mollica, indimenticabile volto di Rai 1, che ha fatto col suo inconfondibile stile gli auguri ad Alberto Matano e alla Venier: “Lealtà, onestà, verità… tre parole che fanno servizio pubblico”.

