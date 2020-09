Aleksandar Kolarov, chi è la moglie Vesna: età, foto, lavoro

Vesna è la moglie di Aleksandar Kolarov e madre dei suoi due figli Una e Nikola. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Vesna e Aleksandar Kolarov si sono conosciuti in una discoteca nell’agosto 2004 e da allora non si sono più lasciati. Ma sono stati più volte sul punto di farlo, complici le presunte “scappatelle” di lui. E’ una ragazza molto riservata che fa la mamma dei loro due figli Una e Nikola e cerca di limitare le “comparse” in pubblico a eventi ufficiali ai quali accompagna il calciatore serbo. Conosciamola più da vicino.

Leggi anche –> Kolarov in crisi con la moglie Vesna per la Buccino: non è vero nulla

Leggi anche –> Andrea Iannone e Cristina Buccino, i due beccati insieme: l’indizio

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Vesna Kolarov

Vesna Kolarov ha 35 anni e parla con un certo imbarazzo del marito e della loro vita di coppia. “Ad Aleksandar piace dire sempre che sono stata io a fare il primo passo in discoteca, ma non è così” ha raccontato tempo fa in un’intervista. Sta di fatto che dopo quell’incontro “non ci siamo più lasciati. Abbiamo parlato molto quella sera poi, il giorno dopo, siamo andati al cinema: così è nata la nostra storia. Era l’agosto del 2004. Lui faceva già il calciatore, io studiavo lingue e letteratura serba”.

Nel 2008 Vesna ha seguito il suo uomo a Roma. Quindi il matrimonio e poco dopo la prima gravidanza. Una è nata a febbraio del 2009, poi è stata la volta di Nikola. Una famiglia tutta casa e sport, la loro. “Non usciamo molto, ci piace restare a casa e vedere dvd. Ci piacciono i thriller, io adoro ‘Sex and the City’ e ogni tanto Aleks, per farmi contenta, lo guarda con me”. Quanto al calcio, “all’inizio non andavo neanche a vederlo, ora lo seguo un po’ di più: tifo per Aleks anche se non vado allo stadio”.

Alla fine dello scorso dicembre dalla Serbia era arrivato lo “scoop” (poi smentito dai diretti interessati) secondo cui Aleksandar e Vesna erano vicini al divorzio. Il portale Viraltab aveva rivelato che il terzino della Roma avesse intrapreso già da tempo una love story con la modella italiana Cristina Buccino, mettendo fine alla relazione con la moglie dopo 12 anni. Stando alla stessa fonte Vesna, che aveva già perdonato Kolarov per il tradimento con Kristina Mijacevic (dalla quale ha avuto anche un figlio), non viveva più col marito. Ma questa è un’altra storia…

EDS