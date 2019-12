Kolarov in crisi con la moglie Vesna per la Buccino: non è vero nulla

Kolarov in crisi con la moglie Vesna per la Buccino: non è...

Dalla Serbia è giunta l’indiscrezione che il terzino della Roma Kolarov sarebbe in crisi con la moglie e impegnato in una storia con la Buccino: la notizia si è rivelata completamente falsa.

Dal portale serbo Viraltab emerge un’indiscrezione sulla vita sentimentale di Alexander Kolarov. Stando a quanto si legge il terzino serbo avrebbe dei problemi sentimentali con la moglie Vesna. I due si sarebbero rimessi insieme dopo un primo allontanamento, dovuto ad una sbandata del calciatore per la modella Kristina Mijacevic. Quella relazione, culminata con la nascita di un figlio, è stato un duro colpo per il loro rapporto, ma Vesna ha perdonato il marito ed ora stanno di nuovo insieme da almeno due anni.

Si tratta comunque di una relazione a distanza, poiché da quando il terzino è giunto a Roma i due abitano in città differenti. Secondo il portale d’informazione proprio la distanza avrebbe alimentato discussioni e dissidi. Le continue frizioni avrebbero quindi portato la coppia a prendere la decisione di divorziare. Ma c’è di più, visto che si legge anche che Kolarov avrebbe approfondito la simpatia per Cristina Buccino ed i due avrebbero una relazione. Una notizia risultata falsa e smentita con forza da entrambi pronti a querelare chi l’ha messa in circolazione.

Kolarov smentisce le indiscrezioni sul suo matrimonio: “Bugie inaccettabili”

L’indiscrezione sulla vita sentimentale di Kolarov è stata smentita prontamente dal calciatore. Una volta appreso quello che si diceva sulla sua vita privata, il terzino della Roma ha tuonato sui social scrivendo: “E’ vergognoso e inaccettabile che ieri sia stata diffusa una notizia totalmente falsa sulla mia vita privata”. La notizia pubblicata su ‘Viraltab’ è quindi completamente inventata. A confermare che non c’è nulla di vero è stata anche Cristina Buccino, che ha negato di avere una relazione con il calciatore serbo: “Oggi è uscito un gossip su di me e su questa persona che non conosco, non so come è fatto e non so nulla su di lui”.