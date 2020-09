La nuova stagione di Serie A 2020-2021 inizierà tra pochi giorni. Ecco il calendario completo in vista del prossimo anno

La Serie A tornerà in campo tra pochi giorni con la Juventus che cercherà ancora una volta di trionfare in campo nazionale. Da pochi minuti è stato reso noto il calendario completo in vista della prossima stagione.

Prima giornata (andata domenica 20 settembre 2020, ritorno domenica 31 gennaio 2021)

Benevento–Inter

Fiorentina–Torino

Genoa–Crotone

Juventus–Sampdoria

Lazio–Atalanta

Milan–Bologna

Parma–Napoli

Sassuolo–Cagliari

Udinese–Spezia

Hellas Verona–Roma

