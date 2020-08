Grande Fratello Vip, presente anche Cecilia Capriotti: non c’è l’ufficialità

Cecilia Capriotti potrebbe essere la nuova concorrente del Grande Fratello Vip, ma al momento non ci sarebbe ancora l’ufficialità

Tutto pronto anche per la nuova stagione del Grande Fratello Vip 5. Ci sarebbero nuovi rumors per quanto riguarda la partecipazione di Cecilia Capriotti al nuovo format. Così su Novella 2000 Roberto Alessi ha svelato che potrebbe entrare nella casa più spiata dagli italiani, ma ancora non ci sarebbe l’ufficialità dopo la sua partecipazione all’Isola. La donna è anche mamma e quindi sarà un po’ difficile organizzarsi. La sua decisione ufficiale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Grande Fratello Vip, le novità su Cecilia Capriotti

Alfonso Signorini starebbe lavorando proprio per convincere la bella della tv. Ci proverà in tutti i modi prima di arrendersi visto che Cecilia sarebbe molto apprezzata. Attualmente i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip 5 potrebbero essere l’influencer Denis Dosio e l’ex sciatore Giorgio Rocca, oltre a Matilde Brandi, il figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e sua figlia.