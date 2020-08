Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, il futuro al Grande Fratello Vip

Una delle coppie che più si è distinta a Temptation Island è quella dell’ex calciatore Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro. Si vocifera per loro un futuro al GF Vip.

Nell’ultima edizione di Temptation Island una delle coppie più amate dal pubblico è stata quella formata dall’ex calciatore Lorenzo Amoruso e dall’ex Miss Italia Manila Nazzaro. Nelle ultime ore si sono diffusi dei rumors sulla coppia.

Si ipotizza la partecipazione di Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro come unico concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip 5, condotto da Alfonso Signorini. Sembrerebbe che il presentatore stia cercando di convincere la coppia a partecipare, ma nelle scorse ore la showgirl Manila ha voluto mettere in chiaro le cose: “Smentisco di avere avuto contati con la produzione“, ha detto non lasciando spazio alle indiscrezioni. “Mi sarebbe piaciuto partecipare anche a questa edizione tanto che avevo chiesto di incontrare Alfonso Signorini prima di partecipare a Temptation Island. Poi non se n’è fatto più nulla“, ha continuato.

Manila Nazzaro su Antonella Elia e la conduzione in Rai

E’ una notizia ufficiale che gli opinionisti della prossima stagione del Grande Fratello Vip saranno Pupo e Antonella Elia, con la quale l’ex Miss Italia ha condiviso Temptation Island. Su di lei Manila dice che “Antonella è perfetta come opinionista perché sa essere ironica e profonda. Farò il tifo per lei e mi auguro che questo programma possa regalarle un po’ di leggerezza“. La Nazzaro ha parlato anche delle sue dichiarazioni sulla Rai, dove ha condotto un’edizione di Mezzogiorno in Famiglia, prima di essere sostituita da Adriana Volpe. Ha detto di non essere delusa dal comportamento della direzione, ma di esserne stata ferita: “Dopo un anno di conduzione di un programma che andava benissimo non è stato carino sapere di essere stata l’unica nel programma a trovarsi sostituita. Ci sono rimasta male“.

