Toscana, cade un albero sulla tenda del campeggio: muore bimba di 3 anni

Altra tragedia in Italia con una bambina di 3 anni che ha perso la vita dopo la caduta di un albero sulla tenda del campeggio

Una tragedia avvenuta nelle scorse ore in Toscana, precisamente a Marina di Massa quando una bambina di 3 anni è stata travolta da un albero che è caduto sulla tenda del campeggio. Insieme alla sorella di 14 anni è stata trasportata in ospedale, ma lei ha avuto la peggio fino a perdere la vita. La ragazza, invece, è stata ricoverata in terapia intensiva, mentre un’altra di 19 anni ha soltanto riportato lievi contusioni senza il bisogno di essere ricoverata.

Toscana, genitori illesi: bimba morta

Come svelato dalle prime ricostruzioni i genitori sono rimasti illesi, mentre in tenda erano cinque le persone. Il tutto è avvenuto nel Camping Verde Mare in Via del Cacciatore, a Marina di Massa, in provincia di Massa Carrara. Il maltempo delle ultime ore nel Nord e Centro Italia ha messo in difficoltà migliaia di persone che hanno dovuto così fare i conti con nubifragi e frane. Così ha avuto la peggio una bimba di appena 3 anni, che non ce l’ha fatta dopo la caduta di un pioppo sulla tenda del campeggio. Una tragedia davvero incredibile durante gli ultimi giorni di vacanza di un’estate 2020 complicata per tantissimi motivi.