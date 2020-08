Rovigo, il marito aspetta Monica per colazione: la donna muore nel sonno

Una donna di appena 52 anni, Monica Bassani, è morta nel sonno a Rovigo, mentre suo marito l’aspettava per fare colazione come ogni mattina

Una nuova tragedia durante la notte. Monica Bassani di 52 anni, che gestiva in passato un negozio di tessuti vicino al centro di Rovigo, non ce l’ha fatta e ha perso la vita nel sonno come svelato dal quotidiano “Il Gazzettino“. Suo marito, Paolo Dazzani, la stava aspettando, come ogni mattina, per fare colazione. Lascia così, oltre la sua dolce metà, anche i figli Deborah (29), Andrea (22) e Camilla (19). L’uomo ha ricordato sua moglie in lacrime: “Mia moglie aveva gestito per alcuni anni un negozio di tessuti. Inoltre, era impegnata nell’attività parrocchiale della chiesa di San Francesco, dove svolgeva anche il ruolo di catechista. Eravamo sposati dal 1991, dopo otto anni di fidanzamento”.

Rovigo, la brutta vicenda di Monica

I due erano molto uniti, ma la malattia di Monica è stata così decisiva: “Monica era malata da due anni e mezzo e ha cercato fino all’ultimo di combattere contro un male che non perdona.Ha dovuto anche lasciare il catechismo perché doveva sottoporsi alle cure oncologiche. Giovedì mattina è morta nella nostra abitazione del centro storico”.