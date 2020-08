Marche, giovane annega in mare: cadavere galleggia in acqua

Ancora una brutta vicenda avvenuta nelle ultime ore in Italia, precisamente nelle Marche: un giovane è annegato in mare. Vani i soccorsi

L’estate si avvia alla conclusione, ma non finiscono le brutte notizie provenienti direttamente dal mare. Nelle ultime ore un altro giovane è scomparso annegando sulla riviera del Conero tra San Michele e Le Due Sorelle nelle Marche. I soccorsi sono partiti subito dopo l’allarme lanciato con la presenza dell’eliambulanza del 118 e l’idroambulanza, ma sono stati vani visto che il giovane aveva già perso la vita.

Marche, ancora una brutta notizia estiva

Secondo le prime ricostruzioni la vittima è stata vista galleggiare, ma era già morto vicino la spiaggia dei Lavi. Subito sono partiti i soccorsi con il giovane che è stato portato al porto di Numana. I tentativi di rianimazione non hanno prodotto così effetti sul suo corpo, che già non rispondeva alle pratiche dei medici. Un’altra tragedia davvero incredibile avvenuta nell’estate italiana: è soltanto l’ultimo episodio in ordine di tempo.