12enne annegata, l’accusa dei genitori: “L’hanno filmata invece di salvarla”

I familiari di Ava Gray, la 12enne annegata domenica mentre giocava in un fiume, punta il dito contro chi ha filmato la tragedia e l’ha postata sui social invece di cercare di salvarle la vita. La talentuosa giovane ballerina Ava Gray è morta nel fiume Leven a Balloch, nel Dunbartonshire, in Scozia, mentre stava nuotando con due amici. Nel darle l’ultimo saluto ai funerali, celebrati oggi, i suoi cari si sono chiesti perché la reazione di alcune persone sia stata quella di tirare fuori un telefono mentre Ava lottava per sopravvivere.

Parlando a nome della madre di Ava, Leanne Rae, la zia Jamie Gillies ha detto: “Solo un uomo ha cercato di aiutare tre bambini in difficoltà. Saremo per sempre in debito con lui. E’ assolutamente nel sentire che tutti gli altri erano più interessati a filmare lo ‘spettacolo’… Se una qualsiasi di quelle persone si fosse impegnata altrettanto per aiutare i bambini, oggi forse non saremmo qui. Sono sinceramente preoccupata per il nostro futuro se questa è la priorità delle persone”.

La stessa Jamie ha aggiunto: “È un dolore che spero che nessuno debba mai provare. Ava era una ragazza brillante, frizzante, talentuosa e amante del divertimento. Era piena di gentilezza, esuberanza e simpatia. Ha avuto un enorme impatto su chiunque l’abbia incontrata e ha sempre lasciato tutti col sorriso. Per noi familiari era tutto e ha lasciato un vuoto che non potrà mai essere colmato”.

L’ultimo saluto alla ragazzina morta annegata

Dopo la notizia del ritrovamento del cadavere di Ava Gray, tutti i suoi amici si sono riversati sui social per esprimere il dolore della perdita di questa 12enne speciale che amava e praticava la danza. La sua insegnante di ballo, Holly Douglas, ha scritto: “Mio angelo danzante, ho il cuore spezzato. Le parole non possono descrivere il modo in cui mi sento. Ava ti amiamo così tanto che non sarai mai dimenticata e sarai sempre parte del nostro team e della nostra famiglia. Il mondo è un posto crudele pensando a tutta la famiglia in questo momento”.

