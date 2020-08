Coronavirus, Briatore dimesso: la dedica al figlio Nathan Falco

Flavio Briatore dimesso dal San Raffaele di Milano dove è risultato positivo al Coronavirus: la dedica al figlio Nathan Falco.

Sono arrivate nella mattinata di oggi le dimissioni di Flavio Briatore dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove si trovava da domenica sera per una presunta prostatite. Il patron del Billionaire è risultato anche positivo al Coronavirus.

Leggi anche –> Coronavirus, Flavio Briatore dimesso domattina – VIDEO

Proprio per l’isolamento a causa della positività al virus, per due settimane mister Billionaire resterà nella residenza milanese di Daniela Santanché. “Ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano e mi hanno ricoverato”, aveva spiegato Briatore al Corriere della Sera.

Leggi anche –> Briatore, l’ospedale chiarisce sul Coronavirus – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Briatore dimesso: l’imprenditore a casa della Santanché

Ora Flavio Briatore dovrà trattenersi a Milano per le regole di sicurezza sanitaria sul Coronavirus. Si trova quindi nell’appartamento della senatrice, in zona corso Vercelli. Prima di arrivare, via Instagram, aveva lanciato un messaggio al figlio Nathan Falco, scrivendo: “14 giorni passano veloci…”.

Flavio Briatore, all’arrivo presso l’abitazione della Santanché, si è ritrovato circondato dai giornalisti. Ha provato ad allontanarli, poi ha ironizzato “Non avvicinatevi, attenzione che vi attacco tutto”. Ha anche spiegato a chi gli chiedeva informazioni sulla propria salute di sentirsi bene.