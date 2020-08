Coronavirus, Flavio Briatore dimesso domattina – VIDEO

Dopo essere risultato positivo al Coronavirus, Flavio Briatore verrà dimesso domattina e dovrà stare in isolamento a casa.

Arriveranno nella mattinata di domani le dimissioni di Flavio Briatore dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove si trova da domenica sera per una presunta prostatite. Il patron del Billionaire è risultato anche positivo al Coronavirus.

“Ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano e mi hanno ricoverato”, aveva spiegato Briatore al Corriere della Sera. Le sue affermazioni vennero poi parzialmente smentite dal nosocomio milanese.

I medici che lo hanno in cura avevano sottolineato che a Flavio Briatore “è stato applicato il protocollo standard che prevede l’isolamento e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale necessari in caso di positività”. Ma a quanto pare l’imprenditore sta meglio e le condizioni “consentono al paziente di continuare la terapia in isolamento domiciliare, come previsto in caso di positività al coronavirus Sars-CoV-2”.