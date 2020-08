Cronaca Villa Pamphili uomo morto. Macabro ritrovamento nel sontuoso complesso romano. In una delle fontane c’era un cadavere galleggiante.

Macabro ritrovamento quello effettuato nella mattina di venerdì 28 agosto 2020 a Roma. A Villa Pamphili un uomo morto galleggiava in una delle fontane della ultrasecolare struttura che ospita uno dei parchi più grandi della città, oltre ad una serie di tanti altri monumenti. L’attenzione di un passante è stata attirata da qualcosa di grosso che affiorava dall’acqua, nella vasca della Fontana del Giglio. Dopo essersi avvicinato, questa persona ha potuto chiaramente distinguere che quello che aveva visto era un cadavere.

La vittima era un uomo. Subito sono arrivati i soccorsi, con il personale medico che non ha potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso. Assieme al 118 sono sopraggiunti anche i carabinieri della Stazione del Gianicolo ed il medico legale. Il corpo appartiene ad una persona di circa 50 anni di età, che non presentava alcun segno di violenze. Nelle tasche le forze dell’ordine hanno rinvenuto alcune fiale di tranquillanti.

Villa Pamphili uomo morto, gli inquirenti indagano su quanto accaduto

Mancava invece qualsiasi documento in grado di identificare l’uomo morto. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori si pensa ad un possibile suicidio. Ma non è da escludere neppure la pista della tragica fatalità. Magari questa persona potrebbe avere accusato un malore proprio mentre si trovava in prossimità della fontana. E trovandosi solo, non ha potuto ricevere il soccorso da parte di terzi, morendo annegato in acqua. Le autorità hanno aperto una indagine ufficiale su quanto successo.

