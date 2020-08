Lori Wickelhaus, star di ’16 anni e incinta’, è stata arrestata con l’accusa di possesso di immagini pedopornografiche.

I media americani questa mattina hanno esordito con una notizia shock riguardante un’ex star di ’16 anni e incinta’, famoso programma di Mtv in cui si mostra la vita di giovani coppie che devono affrontare la scelta complicata di tenere il figlio o darlo in adozione. La protagonista della notizia sconvolgente è Lori Wickelhaus, ragazza che ha partecipato all’edizione 2010 del programma. In quella occasione i fan della trasmissione si erano appassionati alla sua storia difficile, conclusa con la decisione di dare in adozione il bambino.

Secondo quanto emerso dai media americani, la star del programma di Mtv è stata arrestata con l’accusa di possesso e diffusione di immagini pedopornografiche. Al momento non sono stati condivisi ulteriori dettagli sulla vicenda. Sappiamo solo che le indagini a suo carico sarebbero cominciate lo scorso marzo, quando la polizia ha ricevuto una notifica dalla Kentucky State Police Internet Crimes Against Children Task Force. In questa si leggeva che un soggetto anonimo aveva caricato su dropbox immagini di natura pedopornografica.

Star di 16 anni e incinta arrestata: il passato difficile e la depressione

La gravidanza e la difficile decisione di separarsi dal figlio hanno lasciato su Lori un segno indelebile. Negli anni immediatamente successivi alla partecipazione al programma, la ragazza ha vissuto un periodo di profonda depressione. A svelarlo è stata lei stessa in un’intervista rilasciata nel 2012: “Dopo la gravidanza ho vissuto un periodo difficile. Non riuscivo ad andare oltre al fatto di aver dato in adozione mio figlio. Non lavoravo, avevo lasciato la scuola. Sapevo che dovevo dare una svolta alla mia vita”.

Lori ha deciso di inseguire il sogno di formare una famiglia e ottenere un lavoro. L’anno dopo quell’intervista è rimasta incinta nuovamente ed ha dato alla luce al secondo figlio Rylin Jo e l’anno successivo ha accolto il terzogenito Logan. Sembrava insomma che il periodo complesso fosse superato, almeno fino a quanto successo nelle scorse ore.