Darren Devaney: chi è il ballerino di Notte della Taranta 2020

Chi è il canadese Darren Devaney: carriera e curiosità sul ballerino protagonista di Notte della Taranta 2020.

Darren Devaney, nato a Edmonton, in Canada, dove ha frequentato la Victoria School of Performing and Visual Arts, ottenuto il diploma in quell’istituto ha poi continuato i suoi studi al Conservatorio di Boston.

Qui ha conseguito un Bachelor of Fine Arts in performance di danza e ha eseguito opere di Jose Limon, Anthony Tudor e Anna Sokolow. Grazie a quegli incontri, ha sviluppato una notevole capacità tecnica, quindi dopo aver completato la sua formazione, si è trasferito a San Francisco.

Carriera e curiosità su Darren Devaney: chi è il ballerino

Nella città americana ha lavorato con contratti da freelance con Zhukov Dance Theatre e Robert Moses ‘Kin. Dopo quattro stagioni, ha negli anni scorsi lasciato il Ballet BC dove ha avuto l’opportunità di eseguire opere di coreografi come Medhi Walerski, Johan Inger, Jorma Elo, Gustavo Ramirez, Cayetano Soto, Emily Molnar e William Forsythe.

Nell’estate 2020, raggiunge una certa notorietà anche in Italia: partecipa infatti come ballerino al Concertone della Notte della Taranta 2020, che per la prima volta va in scena senza pubblico, a causa delle restrizioni legate al Coronavirus. Le coreografie di questa edizione sono di Sharon Eyal.