Il cantante pugliese Al Bano è tornato a parlare della figlia Ylenia scomparsa nel 1994: ecco la sua confessione ai microfoni del settimanale Gente

Ancora un ricordo che fa tanto male. Al Bano è tornato a parlare della figlia Ylenia scomparsa nel 1994 e così ai microfoni di Gente ha svelato alcuni retroscena davvero personali.

Leggi anche –> Al Bano Loredana Lecciso di nuovo felici: l’annuncio di Simona Ventura

Leggi anche –> Romina Power, il dolce messaggio per Ylenia: “Il mio cuore ancora ti cerca”

Il cantante ha spiegato il periodo di smarrimento di fronte ad una perdita di quel tipo: “Senza fede vivevo male, ero smarrito. Ho capito che stavo sbagliando: anche il buon Dio ha sacrificato il figlio sulla croce, chi ero io per avere una vita soltanto facile e privilegiata?”

Nel corso di questi lunghi anni lo stesso cantante ha avuto tre figli con Romina Power e altri due con Loredana Lecciso che si chiamano Jasmine e Bibo. Soltanto la figlia Cristel vive in Croazia, a Zagabria, insieme al marito e ai suoi due figli Kay e Cassia. Lo stesso Al Bano ha confessato: “Per il problema del coronavirus non viaggiano, ma non vedo l’ora rivederla insieme ai miei due nipoti”.