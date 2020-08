Al Bano Loredana Lecciso di nuovo felici: l’annuncio di Simona Ventura

Al Bano e Loredana Lecciso sono nuovamente felici insieme. La coppia è tornata ad essere serena dopo la crisi del passato: l’annuncio di Simona Ventura

Ancora una novità per la sfera sentimentale di Al Bano, che è tornato ad essere una coppia in compagnia di Loredana Lecciso spegnendo anche i rumors su un possibile ritorno con l’ex moglie Romina Power. La coppia è stata molto felice durante l’estate trascorsa a Cellino San Marco in compagnia di tanti vip amici, come Gianni Morandi, Andrea Bocelli, Simona Ventura con il compagno Giovanni Terzi. Così la stessa conduttrice celebre italiana ha svelato al settimanale Oggi retroscena del passato durante l’Isola dei Famosi del 2005: “Adesso ci ridiamo su, ma a quei tempi di quei problemi tra loro non rideva proprio nessuno. Sono stati passaggi molto difficili. Ma sono passati”. Poi ha aggiunto: “Ho trovato molto bene Albano e Loredana”.

Leggi anche –> Al Bano a cena con Romina Power senza Loredana Lecciso: ecco la verità



Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Al Bano Loredana Lecciso, il sole dopo la tempesta

Così la stessa Ventura ha difeso la Lecciso durante la sua lunga intervista rilasciata nelle scorse ore: “È una donna eccezionale, dai media è stata sempre delineata con superficialità”. Infine, ha lasciato anche aperto uno spiraglio per il futuro con un nuovo progetto: “Io e Albano ci siamo fatti una promessa. Abbiamo lasciato a metà l’Isola nel 2005. Dobbiamo chiudere definitivamente quel capitolo”.