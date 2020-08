Settembre in agriturismo: le offerte dalle località più belle. Ecco dove andare.

Il mese di settembre è ancora ottimo per viaggi e vacanze. Molti italiani quest’anno partiranno proprio a fine estate e a inizio autunno, dopo aver rimandato le partenze a causa dell’emergenza sanitaria del Covid-19. La pandemia quest’anno ha fatto slittare in avanti le vacanze per molti, a causa delle riaperture graduali, delle numerose incertezze e delle attività lavorative che dopo lo stop della scorsa primavera hanno recuperato in estate.

Settembre è un ottimo mese per partire per le vacanze soprattutto perché i prezzi si abbassano e le località sono meno affollate, una condizione importante in un periodo come questo in cui è richiesto il distanziamento fisico e gli assembramenti sono pericolosi. Tra le mete ideali per una vacanza a settembre, lontani dalle solite destinazioni e soprattutto dalla folla, la campagna è l’ideale. La natura offre relax e tranquillità ma anche tante occasioni per fare sport, attività all’aria aperta. Se poi soggiornate nei pressi di un borgo storico o di una città d’arte, allora alla vacanza in mezzo alla natura unirete anche quella culturale.

Leggi anche –> Viaggi in Italia per il 2020: il turismo e non solo riparte dai borghi

Le strutture migliori dove soggiornare per una vacanza in campagna sono ovviamente gli agriturismi, che hanno una vasta scelta di pacchetti e moltissimi servizi. In vista del mese di settembre, poi, sono molte le offerte proposte. Qui di seguito ve ne segnaliamo alcune.

Settembre in agriturismo: le offerte di soggiorno

Il territorio italiano con la straordinaria varietà del suo paesaggio naturale offre tante opportunità di soggiorno. Circondati dalle suggestive colline, immersi nella natura incontaminata, magari con vista sulla montagne o sul mare in lontananza, è la vacanza che molti sognano. Oltre al relax, le proposte prevedono anche tante attività da fare all’aria aperta, tra passeggiate, escursioni, sport, visite culturali, degustazioni e anche cura del corpo. Dovete fare solo la vostra scelta sulla destinazione e il tipo di soggiorno più adatto a voi.

Qui vi segnaliamo alcune delle migliori offerte low cost per le vacanze a settembre 2020 negli agriturismi italiani. Le offerte vengono dal portale specializzato Agriturismi.it.

Country House Borgo Villa Guinigi (Toscana)

Via Di Matraia 22-24, 55012 Capannori (Lucca)

Offerta: Magnifico Weekend in Toscana

Soggiorna a Villa Guinigi a Settembre. Con questo pacchetto potrai dormire in un appartamento standard per 2 notti e goderti il relax delle colline lucchesi sorseggiando un bicchiere di prosecco rosé o del buon vino locale che ti faremo trovare direttamente al tuo arrivo.

Tipologia : Famiglia

Trattamento: Solo pernottamento

A partire da: Martedì 1 Settembre 2020

Valida fino al: Mercoledì 30 Settembre 2020

Numero notti: 2

Ospiti: 4

Prezzo A Persona: 60 Euro

Agriturismo Holiday House Borgo Badia (Umbria)

Via Vecchia,14 Badia S.Cristoforo, 06061 Castiglione Del Lago (Perugia)

Offerta: Settembre al borgo

Una settimana per 2/4 persone ( appartamento con una camera matrimoniale, un bagno e soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale ), con grande parco con piscina a disposizione, mountain bike, tiro con l’arco, ping pong, Wi-Fi, parcheggio privato coperto, in un borgo tranquillissimo nella verde campagna umbra a 5 minuti dalle spiagge del Lago Trasimeno a solo 500 euro, disponibilità limitata.

Tipologia : Natura

Trattamento: Solo pernottamento

A partire da: Martedì 1 Settembre 2020

Valida fino al: Mercoledì 30 Settembre 2020

Numero notti: 7

Ospiti: 4

Appartamento Bilocale: L’ULIVO

Prezzo per l’appartamento: 500 Euro

Leggi anche –> Borghi d’Italia da visitare in treno: l’idea di viaggio

Agriturismo San Giorgio (Campania)

Via San Giorgio, 14 Fraz. Aquavella, 84040 Casal Velino (Salerno)

Offerta: Settembre in agriturismo

Prenota una settimana in mezza pensione a settembre, dal 2 al 30, e una notte te la offriamo noi.

Tipologia : Famiglia

Trattamento: Mezza pensione

A partire da: Mercoledì 2 Settembre 2020

Valida fino al: Mercoledì 30 Settembre 2020

Numero notti: 7

Ospiti: 2

Prezzo per La Stanza: 660 Euro

Masseria Caracci (Puglia)

Circonvallazione Veglie Tratto Novoli – Salice Salentino, 73010 Veglie (Lecce)

Offerta: Settembre il relax

Settembre è un mese ideale per godere delle fresche sere di fine estate in campagna dopo una giornata trascorsa sulle splendide spiagge di Porto Cesareo. La masseria è dotata di un ampio spazio esterno attrezzato con tavoli e sedie ed amache e barbecue.

Tipologia : Natura

Trattamento: Pernottamento + colazione

A partire da: Martedì 1 Settembre 2020

Valida fino al: Mercoledì 30 Settembre 2020

Numero notti: 3

Ospiti: 4

Prezzo per l’appartamento: 240 Euro

Resort Borgo Casa Al Vento (Toscana)

Loc. Casa Al Vento, 53013 Gaiole In Chianti (Siena)

Offerta: Chianti e Benessere

Tra i vigneti biologici, 3 giorni per rigenerare corpo e spirito. L’offerta include un tour tra vigneti e visita alla cantina.

Tipologia : Biologico

Trattamento: Pensione Completa

Numero notti: 2

Ospiti: 2

Prezzo per La Stanza: 390 Euro

Leggi anche –> Duomo di Siena: scoperto il pavimento della Cattedrale, la visita

Offerta: Agriturismo Riondel (Veneto)

Via Coletto 1, 37020 Affi (Verona)

Offerta: Idea Regalo: Vacanza in auto d’epoca

Un regalo insolito per un compleanno: soggiorno ed un emozionante tour con auto d’epoca sul Lago di Garda o nella splendida Valpolicella ! Il prezzo per il noleggio dell’auto è escluso dalla presente offerta e dipenderà dal tipo di auto che sceglierete.

Tipologia : Romantico

Trattamento: Pernottamento + colazione

A partire da: Martedì 1 Settembre 2020

Valida fino al: Mercoledì 30 Settembre 2020

Numero notti: 2

Ospiti: 2

Prezzo per La Stanza: 190 Euro

Country House Valle del Metauro (Marche)

Via Roncaglia 24, 61036 Montemaggiore Al Metauro (Pesaro e Urbino)

Offerta: Settembre in agriturismo

Offerta per famiglia di 4 persone in alloggio Bilocale: appartamento di 30mq composto da camera matrimoniale, bagno con doccia, soggiorno con angolo cottura attrezzato, divano-letto, tv, wifi, aria condizionata, giardino privato con tavolo e sedie. Nel costo totale del soggiorno sono incluse: prima colazione, uso piscina, uso biciclette, parcheggio, biancheria da bagno e da camera iniziale, pulizia finale, uso lavatrice, wi-fi e consumi energetici, e cena in ristorante con menù del giorno.

Tipologia : Famiglia

Trattamento: Mezza Pensione

A partire da: Martedì 1 Settembre 2020

Valida fino al: Mercoledì 30 Settembre 2020

Numero notti: 7

Ospiti: 4

Prezzo A Persona: 250 Euro

Leggi anche –> Escursioni e degustazioni tra le colline del Prosecco