Briatore Covid | l’ironia di Selvaggia Lucarelli | ‘Cattivo vento sardo’ | FOTO

Attacco di Selvaggia Lucarelli sulla situazione Briatore Covid. La versione fornita dall’imprenditore non convince la giornalista che reagisce con sarcasmo.

La situazione Briatore Covid sta facendo molto discutere. Il diretto interessato ha affermato in una intervista al ‘Corriere della Sera’ di non essere affetto da Coronavirus ma di avere soltanto una prostatite.

La cosa dà adito alla giornalista e blogger, Selvaggia Lucarelli, di analizzare le parole concesse dall’imprenditore piemontese. Che nei giorni scorsi aveva intrapreso una polemica con il sindaco di Arzachena a causa delle restrizioni imposte ai locali della movida sarda. Tra i quali anche il suo famoso ‘Billionaire’, chiuso dallo scorso 17 agosto e che nel frattempo ha visto oltre 60 contagiati tra i circa 102 dipendenti. Ma Briatore si era sempre dimostrato critico sulle azioni intraprese dal Governo per contrastare in ambito sanitario e soprattutto economico la grave crisi innescata dall’epidemia ancora in corso. La Lucarelli si mostra del tutto scettica in merito alla versione fornita da Briatore sul Covid.

Briatore Covid, la Lucarelli: “Ha chiuso anche il suo ristorante di Monte Carlo”

È colpa del vento sardo. E della prostatite mocciolosa.Flavio Briatore, in una (sua) patetica intervista al Corriere… Pubblicato da Selvaggia Lucarelli su Mercoledì 26 agosto 2020

“Sono al ‘San Raffaele’ per una prostatite e già che c’ero, mi sono sottoposto al tampone”. La blogger pungola il 70enne di Verzuolo con parole incalzanti, in particolar modo quando Flavio fa riferimento “ai venti forti della Sardegna che nel caso, potrebbero avermi fatto inalare il virus”. Per la Lucarelli sono quindi, assai sarcasticamente da escludere “lo stile di vita avuto in Sardegna ed il focolaio scoppiato al Billionaire. Dove tra l’altro il barista è ricoverato in terapia intensiva. Oh maledetta Sardegna ventosa, che trasporta il virus come fosse polline. Ma allora come mai non è deflagrata una pandemia tra i sardi che ogni giorno lavorano con l’esposizione al vento? E comunque ha chiuso anche il ristorante ‘Cipriani’, sempre di Briatore, a Monte Carlo. Anche lui alcuni dipendenti hanno il Covid. Il vento sardo impetuoso è arrivato fin lì. E Briatore non si assume alcuna responsabilità, dopo avere letto le sue parole”.

