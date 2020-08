Un uomo inglese si era recato all’estero per ragioni di lavoro, quando è stato punto da un insetto. Per la puntura, l’uomo è impossibilitato a tornare a casa da due anni.

Andrew Hodges, di 56 anni, stava lavorando in dei ristoranti in Cambogia da tre settimane quando ha subito un’orribile lesione, che l’ha costretto a restare nel Paese. L’uomo è stato punto da un’aracnide nel bel mezzo della notte e si è accorto immediatamente che la ferita non era affatto da poco.

La puntura del ragno per Andrew Hodges ha causato alla sua gamba di gonfiarsi fino al doppio delle sue dimensioni, causandogli addirittura delle allucinazioni e il collasso. Quando si è svegliato in ospedale i dottori erano addirittura del parere di amputargli la gamba, tale era seria la lesione. Il lavoratore è stato morso nel 2018 ed è stato incapace finora di tornare a casa nella sua Inghilterra, a causa dei problemi legati alla ferita. Inoltre, con l’attuale pandemia globale per il Coronavirus, è notevolmente più difficile organizzare gli spostamenti. “Sospetto che sia stata una puntura di un ragno, ma non ne ho alcun ricorso“, ha raccontato.

L’incubo legato a una puntura di insetto

“Secondo i miei vicini mi stavo comportando in maniera molto strana e il mio ginocchio destro era due volte più grande del sinistro. Sono collassato in mezzo alla strada e mi hanno soccorso dei passanti, portandomi in ospedale“, ha raccontato Andrew Hodges riguardo a come è iniziato il suo incubo. L’uomo è stato sottoposto a delle iniezioni e dopo quattro giorni i medici gli hanno comunicato la decisione di amputare la gamba. Rifiutando la scelta, però, Andrew è scappato dall’ospedale, nonostante i danni evidenti riportati all’arto. In mancanza di soldi l’uomo ha comprato degli antibiotici online e ha accumulato una serie di debiti, che gli hanno impedito persino di poter sostenere il costo del rinnovo del visto, impossibilitandolo di fatto a rientrare nel suo Paese.

