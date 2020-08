Coronavirus 26 agosto: quasi 1.400 nuovi positivi, tornano a salire

Quasi 1.400 nuovi positivi al Coronavirus oggi 26 agosto: i contagi in Italia tornano a salire in maniera netta.

Dopo la giornata di stallo di ieri, con 878 nuovi contagi, 4 morti, 353 guariti, 72.341 tamponi, tornano a salire oggi i casi di Coronavirus in Italia. 13 morti e altri 1.367 casi positivi in 24 ore: torna dunque a 2 cifre il numero dei decessi e a 4 quello dei nuovi positivi.

Davvero importante oggi il numero dei tamponi effettuati, sintomo di una nuova strategia per prevenire la diffusione del contagio: si è superata la soglia dei 90mila tamponi e precisamente ne sono stati effettuati 93.534 in 24 ore.

Il dato del contagio Coronavirus 26 agosto Regione per Regione

Va considerato che dei 13 nuovi decessi, nove sono quelli che sono stati registrati in Veneto, poi uno a testa per Piemonte, Lazio, Campania e Toscana. Salgono a 69 i ricoverati in terapia intensiva e comunque restano un numero abbastanza contenuto. Unica Regione a doppio zero, ovvero senza decessi e contagi, è anche oggi la Valle d’Aosta.

Più che raddoppiati i nuovi contagi in Lombardia: sono 269 contro i 119 nuovi positivi di ieri, ma è marcato anche l’aumento dei tamponi in un solo giorno. Il Lazio con 162 contagi è la seconda regione per numero di contagi, seguita a 161 nuovi casi di persone positive dalla Toscana. 146 i casi in Veneto e 135 in Campania.