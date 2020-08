Coronavirus, torna a parlare Briatore: “Ho soltanto la prostatite!”

Lo stesso Flavio Briatore, dopo la notizia della positività e delle gravi condizioni, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de “Il Corriere”: ecco l’annuncio!

La notizia arrivata nella giornata di ieri con il ricovero di Flavio Briatore dopo la positività riscontrata nelle ultime ore ha messo in grossa preoccupazione l’Italia intera. Nella giornata di oggi, però, lo stesso imprenditore ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de “Il Corriere“: “Ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano e mi hanno ricoverato”. Poi ha aggiunto: “Intanto che ero qui, ho fatto il tampone e ancora non so se sono positivo. Ho solo un’infiammazione alla prostata e nient’altro. Mi sento molto bene”.

Leggi anche –> Come sta Flavio Briatore, polemiche per il ricovero fuori dal reparto Covid

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Coronavirus, la tranquillità di Briatore

Successivamente lo stesso Briatore ha dovuto subito staccare dopo l’entrata di alcuni dottori, come riportato dal quotidiano “Il Corriere”. Dopo qualche ora si è collegato su Whatsapp scrivendo che è sotto flebo e non può più parlare. Nelle prossime ore le sue condizioni potrebbero essere annunciate con un bollettino medico ufficiale da parte dell’Ospedale San Raffaele.