Maria Giovanna Elmi, chi è il marito Gabriele Massarutto: la loro storia

Gabriele Massarutto è da 27 anni il marito di Maria Giovanna Elmi. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Il prossimo 13 dicembre la neo-ottantenne Maria Giovanna Elmi, nota annunciatrice e presentatrice televisiva, festeggerà 27 anni di matrimonio con Gabriele Massarutto, un imprenditore friulano suo coetaneo. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Gabriele Massarutto

Gabriele Massarutto è nato il 30 agosto del 1940, appena 5 giorni dopo la “signorina Buonasera” Maria Giovanna Elmi, il grande amore della sua vita. Lui, però, è del tutto estraneo al mondo dello spettacolo, avendo alle spalle una lunga e brillante carriere di imprenditore a capo di un’azienda di energia elettrica. Per il resto, le sue due grandi passioni sono la musica e lo sport.

Tra Gabriele Massarutto e Maria Giovanna Elmi è stato colpo di fulmine. I due si conobbero per puro caso durante un viaggio di lavoro, quando il pulmino che avrebbe dovuto portare l’annunciatrice in aeroporto subì un guasto. Correva l’anno 1986, 13 dicembre, e la Elmi lavorava nella trasmissione Sereno Variabile. Il sindaco di Tarvisio aiutò lei e i suoi collaboratori a raggiungere l’aeroporto, mettendo a loro disposizione dei volontari che li accompagnassero. E a prendere i bagagli della Elmi, caricandoli nella sua auto, fu proprio Gabriele Massarutto. Fu amore a prima vista, e in poco tempo l’imprenditore riuscì a conquistarla con la sua dolcezza e sensibilità. Esattamente sette anni dopo, nella stessa data, i due sono diventati marito e moglie. E la favola continua…

