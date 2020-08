Flavio Briatore ricoverato per Coronavirus, è in serie condizioni

L’imprenditore Flavio Briatore è stato ricoverato per complicazioni dovute al Coronavirus: le sue condizioni sono serie.

Secondo quanto rivelato da ‘L’Espresso‘, l’imprenditore Flavio Briatore al momento si troverebbe ricoverato al San Raffaele di Milano. La causa del ricovero sarebbero delle complicazioni dovute alla contrazione del Coronavirus. Secondo quanto riportato dal quotidiano, inoltre, le condizioni di salute dell’imprenditore sarebbero serie. Tuttavia pare che non sia stato necessario il ricovero in terapia intensiva.

Al momento non sono giunte conferme né dal diretto interessato né dal suo entourage. Probabilmente si conosceranno maggiore dettagli sul ricovero di Briatore nelle prossime ore. La notizia del presunto ricovero dell’ex dirigente della Formula 1 arriva ad ore da quella della scoperta di 52 nuovi casi di Covid collegati al suo locale sulla Costa Smeralda, il Billionaire.

Flavio Briatore: la polemica per la chiusura delle discoteche

Briatore nei giorni scorsi era stato al centro della cronaca per aver duramente contestato l’ordinanza del governo sulla chiusura delle discoteche. Come sappiamo, infatti, dopo l’aumento repentino dei contagi si è deciso per chiudere i luoghi in cui è più facile che si diffonda il contagio. L’imprenditore si è espresso contro la decisione e la sua posizione ha portato ad uno scontro con il sindaco di Arzachena, il quale gli ricordava che le misure di sicurezza servivano a proteggere tutti dal Covid.

Che la decisione di chiudere le discoteche (compreso il Billionaire), fosse corretta è stato dimostrato nelle ultime ore. Proprio il locale di Briatore è uno dei focolai dell’infezione in Sardegna: ai primi sei casi di positività (6 dipendenti del locale) si sono aggiunti altri 52 casi di contagio.

